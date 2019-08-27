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Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"

Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего зафиксировали нейронную активность в искусственно выращенном ими мозге.

Об этом говорится в научной статье Stem Cell.

По словам исследователей, синхронные импульсы искусственного мозга были схожи с электроэнцефалограммой недоношенных детей.

Искусственный человеческий орган был создан из стволовых клеток взрослого человека. Ученые сумели заставить их превратиться в небольшой участок коры головного мозга.

В прошлом году ученые Вашингтонского университета и Университета Карнеги-Меллона создали интерфейс BrainNet, которые позволяет подключить мозги нескольких людей в единую сеть для коллективного решения задач.

По материалам ТСН
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