Гончарук пока не знает, как сдержать цены на газ для украинцев

Новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство будет делать все возможное, чтобы цены на газ для людей в платежках не росли, но еще не знает, как это сделать.

Об этом он заявил в интервью “Украинской правде”.

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“Для того, чтобы избежать спекуляций. Это правда, что в хранилищах закуплен достаточный объем газа для того, чтобы уверенно себя чувствовать зимой. Это дает нам более уверенную позицию и на переговорах, и в плане цены на газ. Мы как правительство будем делать все возможное, чтобы человек в платежках не видел больших цифр. Каким образом мы будем это делать? Мы посмотрим, я этого еще не знаю. Очень многое зависит от цены на газ в мире. Сценариев очень много”, – сообщил премьер.

Он отметил, что этот и следующий год для Украины будут чрезвычайно сложными.

“Нам надо много отдавать долгов за прошлые годы. В следующем году мы вынуждены будем отдать каждую третью гривну бюджета на обслуживание долга. Это огромные деньги. То есть страна работает, а трети денег сразу нет. И это не единственная проблема”, – заявил Гончарук.

“Украина будет эффективнее через два-три года – я могу сказать наверняка, потому что понимаю, что будут определенные результаты. Что делать во время этого периода для того, чтобы людям становилось не хуже и они чувствовали, что что-то таки происходит – над этим мы будем думать. Но это точно наша задача”, – сказал премьер.