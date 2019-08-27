Правительство не должно вмешиваться в ценообразование на энергоносители – премьер

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование на энергоносители.
Об этом он сказал во время встречи с журналистами.
Отвечая на вопрос о ценах на газ для населения, Гончарук отметил: “Я считаю, что здесь есть две составляющие: первая составляющая – правительство вообще не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители. Это неправильно”, – сказал он.
“Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и к популизму. Этого не должно быть”, – заявил он.
“Если есть какая-то часть населения, которая сама не справляется с рыночной ценой, государство должно помочь. Мы должны понять кто это, и помочь прямо, вплоть до того, что оплатить стоимость этого ресурса”, – добавил премьер.
“Поэтому когда мы говорим о платежке, то есть о цифре, которую человек увидит, то это проблема правительства. И надо работать над тем, чтобы, во-первых, цифры не повышались, и мы будем делать для этого все от нас зависящее”, – сказал Гончарук.
С другой стороны, добавил премьер, те люди, которые не могут справиться с существующими цифрами, должны получить соответствующую помощь государства.
“Мы сейчас внимательно изучаем ситуацию на энергетических рынках. Конечно, трудно реагировать в первые недели работы на какие-то вызовы, которые появятся, но я думаю, что мы из любой ситуации найдем достойный выход”, – отметил Гончарук.
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