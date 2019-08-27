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Фонд гарантирования выставил на торги пул активов «Дельта банка»

Фонд гарантирования выставил на торги пул активов «Дельта банка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на торги через DEBTX пул активов «Дельта банка». Его значительной частью являются права требования по кредитам юридическим лицам (15 шт), имущественные права по кредитным договорам (7 шт.), дебиторская задолженность. Некоторые активы находятся в залоге Национального банка Украины и АО «Укрэксимбанк».

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов.

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В обеспечении по кредитам – объекты по переработке сельскохозяйственной продукции в Одесской области, в частности:

- 39 тыс. м2 промышленной недвижимости;
- действующий масложировой производственный комплекс;
- 5,43 га земель с целевым назначением для размещения масложиркомбината;
- действующий масложиркомбинат площадью 5,34 га.

Начальная цена: 4976 841,71 тыс. грн. Торги пройдут по голландской модели аукциона с поэтапным снижением цены в течение дня.

Аукцион стартует 24.09.2019 в промежуток времени с 9-30 до 10-00. Заявления будут приниматься до 16:00 24.09.2019.

По материалам Finance.UA
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