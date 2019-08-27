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Правительство планирует передать все государственные и коммунальные предприятия отдельному холдингу

Правительство планирует передать все государственные и коммунальные предприятия отдельному холдингу

Новое правительство хочет передать государственные предприятия в ведомство отдельному государственному холдингу.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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«Мы сейчас думаем над созданием государственного холдинга, который вывел бы все эти коммунальные и государственные предприятия из-под министерств. Чтобы у каждого министра не было этого балласта на балансе. Из-под Кабмина это нужно убрать, политики вообще не должны этим заниматься», – сообщил Гончарук.

По его словам, деятельность государственных компаний должен сопровождать отдельный менеджмент, и в правительстве уже имеют кандидатуру на эту должность. В то же время, о ком именно идет речь, Гончарук уточнять отказался.

По материалам hromadske.tv
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