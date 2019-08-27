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Какие новые авто больше всего ищут в Украине

Какие новые авто больше всего ищут в Украине

За июнь рынок новых автомобилей в Украине вырос на 14% в сравнении с показателем за аналогичный период 2018 года.

Об этом свидетельствует исследование аналитцентра auto.ria.

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За июнь украинский автопарк пополнился на 7 600 новых авто.

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В прошлом месяце украинцы интересовались такими новыми машинами:

  • Kia Sportage. Цена от 466 775 грн до 968 934 грн.
  • Renault Logan. Цена от 272 900 грн до 465 900 грн.
  • Mercedes-Benz G-Class. Цена от 2 885 050 грн до 13 411 119 грн.
  • Volkswagen Polo. Цена от 422 400 до 582 082 грн.
  • Renault Sandero. Цена от 256 900 грн до 416 669 грн.

Справка Finance.ua:

  • Kia Sportage побила рекорды продаж в Украине среди новых машин с начала 2019. Renault Logan и Renault Sandero в десятке топ-продаж в период с января по июнь 2019.
  • По данным Auto-Consulting, с 1991 по 2018 в Украине продали 4,3 млн новых отечественных легковых машин.
По материалам Finance.UA
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