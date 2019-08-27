Какие новые авто больше всего ищут в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За июнь рынок новых автомобилей в Украине вырос на 14% в сравнении с показателем за аналогичный период 2018 года.
Об этом свидетельствует исследование аналитцентра auto.ria.
Читайте также: Какими авто украинцы пополняют отечественный автопарк
За июнь украинский автопарк пополнился на 7 600 новых авто.
В прошлом месяце украинцы интересовались такими новыми машинами:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение экспертаВчера, 20:06 - 2651 19
Украинцам дали прогноз курса доллара на осень6 ч. назад - 11198 2
Руководители в госсекторе зарабатывают вдвое меньше, чем в бизнесе - исследование (инфографика)5 ч. назад - 262 2
Все украинские атомные электростанции планируют модернизировать до 2024 года12 ч. назад - 2549 1
Назвали цену новой Skoda Scala для Украины14 ч. назад - 2897 1
Военнослужащим засчитают периоды службы в страховой стаж8 ч. назад - 14029 1
Украинцам дали прогноз курса доллара на осень6 ч. назад - 11198 2
Назвали топ-5 идей для дополнительного заработка10 ч. назад - 9290
Назвали цену новой Skoda Scala для Украины14 ч. назад - 2897 1
Как в ID-карте изменить место жительства13 ч. назад - 2727 1
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики29.08.2019, 11:45 - 39503 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)28.08.2019, 11:35 - 770 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 767
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1805
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 788