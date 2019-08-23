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Какими авто украинцы пополняют отечественный автопарк

Какими авто украинцы пополняют отечественный автопарк

За I полугодие украинцы скупили на 316 тыс. автомобилей больше, чем в прошлом году. Эти показатели увеличили общее количество авто в стране до 9,9 млн экземпляров.

Украинский автопарк развивается так быстро и активно из-за двух причин, среди которых растаможивание машин на иностранных номерах, а также рост поставок б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят из европейских стран и США.

Большим спросом пользуются автомобили немецких и американских изготовителей. Таким образом, за полгода украинцы увеличили количество машин BMW на 21% – теперь их более 100 тыс. Прирост количества Audi состоялся на 20,6% – их сейчас насчитывается более 115 тыс. Автомобили Volkswagen ныне ввозили в Украину на 12% больше, чем в прошлом году, а количество машин Opel выросло на 9,5%.

Справка Finance.ua:

  • На импортные автомобили возрастом 9-15 лет пришлось 40% всех поставок.
  • Если раньше рост рынка б/у авто происходил во всех возрастных группах, то сейчас украинцы чаще интересуются подержанными машинами в возрасте от 8 лет и старше.
По материалам Finance.UA
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