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Бренд OPPO входит на украинский рынок смартфонов

Бренд OPPO входит на украинский рынок смартфонов

Компания OPPO начинает официальные продажи своих смартфонов в Украине. Первой на украинский рынок выйдет бюджетная модель OPPO A5s, её продажи начнутся в местных магазинах с 30 августа по цене 4499 грн.

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Смартфон OPPO A5s оснащён 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ 1520х720 точек и небольшим каплеобразным вырезом. Устройство также несёт на борту 8-ядерный процессор MediaTek MT6765 (Helio P35), 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти.

На задней панели расположен двойной модуль камеры, который включает сенсоры с разрешением 13 и 2 Мп. Фронтальная камера – 8-мегапиксельная. Ёмкость встроенной батареи составляет 4230 мАч.

Для подзарядки батареи служит порт microUSB. Также в наличии имеется 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников.

По материалам ITC.ua
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