Xiaomi, Oppo и Vivo создадут аналог AirDrop

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Китайские производители смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo опубликовали в WeChat совместное заявление о разработке нового сервиса быстрой передачи файлов между устройствами.
Об этом сообщает The Verge.
По описанию сервис напоминает функцию AirDrop от Apple.
Система появится в сервисах MIUI от Xiaomi, ColorOS от Oppo и FunTouchOS от Vivo. Протокол будет использовать как Bluetooth, так и Wi-Fi для передачи файлов на скорости до 20 Мб/с. В сообщении говорится, что другие производители смартфонов также могут присоединиться к инициативе. Бета-версия сервиса должна быть выпущена к концу этого месяца.
В июле 2019 года в СМИ появилась информация, что Google работает над своим аналогом AirDrop под названием FastShare: для активации сервиса необходимо включить Bluetooth и геолокацию, а также находиться близко от устройства передачи. В первую очередь устройство будет отдавать предпочтение тем адресатам, которые уже отправляли данные на устройство. Указав предпочитаемое устройство, можно ускорить процесс передачи файлов. Также у Google есть сервисы Android Beam и Files by Google с похожим функционалом.
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