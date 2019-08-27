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Новый Suzuki Jimny может получить еще две двери

Новый Suzuki Jimny может получить еще две двери

В 2018 году у самого маленького в мире настоящего внедорожника Suzuki Jimny появилось новое поколение. Эта новинка стала сразу бестселлером. Возможно, японцы решат привлечь к ней ещё больше покупателей, предлагая больше вариантов кузова. Например, это может быть пятидверный Jimny.

Пятидверный Suzuki Jimny на рендерах показал дизайнер Никита Чуйко. Его внедорожник окрашен в такой же яркий цвет, что и стандартный трехдверный Jimny.

Пятидверный Jimny сохранил свой «квадратный» дизайн кузова, который так нравится поклонникам настоящих классических внедорожников. На рендерах этот внедорожник выглядит очень красиво. Захочет ли компания Suzuki начать его серийное производство? Возможно. Официально об этом пока ничего не говорилось, но многие автолюбители высказываются за появление пятидверного «Джимни».

По материалам autonews.ua
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