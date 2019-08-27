Стали известны подробности о линейке смартфонов Moto G8 2020 года

Анонс смартфонов серии Moto G8 ожидается ещё не скоро (скорее всего на выставке MWC 2020 в феврале следующего года), но первая информация о них уже появилась в сети.

“Пока известно о существовании двух аппаратов – Moto G8 Play и Moto G8 (или Moto G8 Plus), а также их характеристики”, – говорится в сообщении. Отмечается, что смартфон Moto G8 Play получит дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением 1520×720 пикселей.

Аппаратной платформой будет служить чипсет MediaTek MT6771 (Helio P60 или Helio P70). Объём оперативной памяти составит 3 / 4 ГБ, внутренней – 32 / 64 ГБ. Будущую новинку оснастят обычным сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 4000 мА·ч и NFC-модулем. Moto G8 Play будет работать под управлением Android 9 Pie.