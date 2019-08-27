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ЕС продлил антидемпинговые меры в отношении китайских велосипедов

ЕС продлил антидемпинговые меры в отношении китайских велосипедов

Еврокомиссия продлила на пять лет антидемпинговые меры на импорт велосипедов, произведенных в Китае.

Соответствующее решение приняла в четверг Еврокомиссия.

«Еврокомиссия решила сегодня продлить на следующие пять лет антидемпинговые меры на импорт велосипедов, происхождением из Китая. Велосипеды, импортируемые из Индонезии, Малайзии, Шри-Ланки, Туниса, Камбоджи, Пакистана и Филиппин также подпадают под эти меры, так как проведенные ранее расследования выявили, что китайские велосипеды через эти страны реэкспортируются в ЕС», – заявила Еврокомиссия.

Антидемпинговые пошлины на импорт китайских велосипедов составляют 48,5%.

Промышленность ЕС в 22 странах-членах производит более 11 млн велосипедов в год и обеспечивает 100 тыс. рабочих мест.

По материалам УБР
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