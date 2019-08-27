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Средняя зарплата в Донецкой области составила 12 тыс. грн

Средняя зарплата в Донецкой области составила 12 тыс. грн

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений Донецкой области в июле 2019 года составила 12 010 грн. По сравнению с июнем 2019 года средний уровень оплаты труда снизился на 3,8%, по сравнению с июлем 2018 года – вырос на 23,0%.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

Реальная заработная плата в июле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 3,7%, по сравнению с июлем 2018 года – увеличилась на 9,2%.

Номинальная зарплата в июле 2019 года превышала средний показатель по Украине (10 971 грн) на 9,5%.

Наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности (от 13,2 до 19,8 тыс. грн) были:

  • работники предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки – 19 760 грн,
  • металлургического комплекса – 17 290 грн,
  • сферы государственного управления – 16 031 грн,
  • угольной промышленности – 14 485 грн,
  • машиностроения – 13 610 грн,
  • финансовой и страховой деятельности – 13 284 грн,
  • торговли – 13 241 грн.

Задолженность по выплате заработной платы на 1 августа 2019 года составила в области – 539,0 млн грн, или 19,7% всех долгов по ее выплате в Украине (2739,8 млн грн).

По материалам ГУСДО
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