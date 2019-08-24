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Гончарук назвал главные задачи нового правительства

Гончарук назвал главные задачи нового правительства

Наибольшими проблемами Украины являются разбитая инфраструктура, ужасное состояние ЖКХ и война на востоке страны, а решить их можно с помощью экономического роста.

Об этом заявил во время выступления в Верховной Раде вновь избранный премьер-министр Алексей Гончарук.

“Перед новым правительством самая важная задача – экономический рост. Нам нужно расти. Расти не на 2-3%, а минимум на 5-7%”, – сказал он.

По его словам, в этом году важно навести порядок в налоговом администрировании. Контрабанда не дает бизнесу нормально развиваться. Для этого должны сотрудничать новая таможенная служба, полиция.

“Среди приоритетных действий – экономический рост, но не как самоцель. Сейчас задекларирован неадекватный прожиточный минимум, который не дает нормально прожить человеку”, – добавил новоизбранный премьер.

Также он отмечает, что экономика Украины немобильна. Надо отменять лишние обременения и отходить от плановой экономики. Использовать другие факторы, подумать, как вырасти в условиях торговой войны.

“Первые шаги – кадровые… В пакете уже есть законопроекты, которые совершенствуют систему закупок и аренды. Если экономика растет, растут инвестиции, а владельцы защищают инвестиции”, – отметил Алексей Гончарук.

По материалам Finance.UA
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