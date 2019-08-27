Киев закупит новые скорые почти за 100 млн гривен

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Киевские власти до конца нынешнего года намерены пополнить парк столичной службы экстренной медицинской помощи 39-ю новыми автомобилями. Суммарно на закупку техники из городского бюджета выделяют 98,8 млн грн.
Соответствующие объявления размещены на сайте аукционной площадки Prozorro.
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Из указанной суммы большую часть (76 млн грн.) предлагают потратить на закупку 32-х автомобилей класса B – то есть базовых карет скорой помощи. Но и в них подрядчик должен установить дефибрилляторы, аппаратуру поддержки дыхания и другие реанимационные средства. Цена каждого авто составит 2,3 млн грн.
22,8 млн грн. выделяют на приобретение 7 машин класса С – то есть реанимобилей. Впрочем, исходя из тендерной документации, их оснащение и технические характеристики мало чем отличаются от классических скорых. Стоимость каждого авто обойдется бюджету в 3,25 млн грн.
Аукцион по выбору подрядчика состоится 5 ноября 2019 года.
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