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Киев закупит новые скорые почти за 100 млн гривен

Киев закупит новые скорые почти за 100 млн гривен

Киевские власти до конца нынешнего года намерены пополнить парк столичной службы экстренной медицинской помощи 39-ю новыми автомобилями. Суммарно на закупку техники из городского бюджета выделяют 98,8 млн грн.

Соответствующие объявления размещены на сайте аукционной площадки Prozorro.

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Из указанной суммы большую часть (76 млн грн.) предлагают потратить на закупку 32-х автомобилей класса B – то есть базовых карет скорой помощи. Но и в них подрядчик должен установить дефибрилляторы, аппаратуру поддержки дыхания и другие реанимационные средства. Цена каждого авто составит 2,3 млн грн.

22,8 млн грн. выделяют на приобретение 7 машин класса С – то есть реанимобилей. Впрочем, исходя из тендерной документации, их оснащение и технические характеристики мало чем отличаются от классических скорых. Стоимость каждого авто обойдется бюджету в 3,25 млн грн.

Аукцион по выбору подрядчика состоится 5 ноября 2019 года.

По материалам УБР
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