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Часть "Арена Сити" продают на аукционе

Часть "Арена Сити" продают на аукционе

Киевский торгово-офисный центр “Арена Сити” общей площадью 976,3 кв. м выставили на аукцион. Начальная цена лота составляет 65 миллионов гривен без НДС.

Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов. Соответствующие данные также отражены на сайте Prozorro.Продажи.

Адрес помещения – Киев, ул. Большая Васильковская, 5 (помещение 16), общая площадь – 976,3 квадратных метра (3 этаж “Арена Сити”).
Оно является нежилым и состоит из двух частей: офисно-кабинетная (общая площадь 480 кв.м) и 26 автономных номеров отеля (496,3 кв.м).

На сайте Prozorro.Продажи указано, что аукцион стартовал 27 августа в 16:57, а предложения будут принимать до 20:00 29 сентября. Аукцион проведут 30 сентября в 13:53. Минимальный шаг повышения цены – 1% (650 тысяч гривен).

Председатель ГТС Максим Нефедов призвал бизнесменов принять участие в конкурсе.

“Может, кто из олигархов или просто бизнесменов хочет во вторник побаловать себя шопингом? Так на ProZorro.Продажи для вас эксклюзивчик: самая пафосная столичная недвижимость – Арена Сити”, – написал Нефедов в Facebook.

По материалам УНН
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