Иностранцы увеличили вложения в украинские облигации на 1 млрд грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов 29 августа увеличился на 1,02 млрд грн (на 1,2%) – до 87,5 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Читайте также: Выход нерезидентов из ОВГЗ не может быть быстрым – Чурий
Портфель ОВГЗ украинских банков вырос на 0,51 млрд грн (на 0,2%) – до 336,95 млрд грн.
В то же время объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался почти без изменений, юрлиц – вырос на 0,28 млрд грн (на 1,1%), до 25,56 млрд грн, физлиц – на 0,05 млрд грн (на 0,5%), до 9,44 млрд грн.
В целом портфель ОВГЗ увеличился на 1,87 млрд грн (на 0,2%) – до 794,12 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США предупредили Украину о рисках продажи "Мотор Сичи" Китаю8 ч. назад - 1538 11
Партия «Слуга народа» предложила кандидатуру на пост премьер-министра5 ч. назад - 2001 10
Трамп заморозил военную помощь Украине8 ч. назад - 2182 9
Польша продала Украине сжиженный газ, закупленный у США2 ч. назад - 585 4
Правительство обнародовало решение о снижении цен на электроэнергию4 ч. назад - 3018 4
Как работодатель должен выплатить зарплату в случае увольнения сотрудникаВчера, 21:03 - 19972 1
В каких странах украинцы получают пенсии5 ч. назад - 9408 2
Правительство обнародовало решение о снижении цен на электроэнергию4 ч. назад - 3018 4
За месяц Supercharger снабдила авто Tesla энергией, которой хватило бы Ирландии на день18 ч. назад - 2854
Межбанк: скучно не будет7 ч. назад - 2662
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики6 ч. назад - 1285
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)Вчера, 11:35 - 420 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)Позавчера, 11:47 - 601
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1559
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 583