Иностранцы увеличили вложения в украинские облигации на 1 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов 29 августа увеличился на 1,02 млрд грн (на 1,2%) – до 87,5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

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Портфель ОВГЗ украинских банков вырос на 0,51 млрд грн (на 0,2%) – до 336,95 млрд грн.

В то же время объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался почти без изменений, юрлиц – вырос на 0,28 млрд грн (на 1,1%), до 25,56 млрд грн, физлиц – на 0,05 млрд грн (на 0,5%), до 9,44 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ увеличился на 1,87 млрд грн (на 0,2%) – до 794,12 млрд грн.