Выход нерезидентов из ОВГЗ не может быть быстрым - Чурий

Последние несколько недель приток валюты от нерезидентов очень небольшой, некоторые даже выходили с ОВГЗ. Но это не имело значительного влияния на курс.

Об этом сообщил заместитель Председателя Национального банка Украины Олег Чурий.

“Если говорить о рисках “горячего” капитала, то выход нерезидентов из ОВГЗ не может быть очень быстрым, поскольку речь идет преимущественно о долгосрочных инвестициях. Конечно, облигации можно продать на вторичном рынке, но ликвидность этого рынка ограничена. Поэтому инвесторы будут учитывать это. Практически 100% средств, которые зашли от нерезидентов, мы (НБУ, – ред.) выкупили. Если покупать больше, могли бы помешать укреплению гривны. Но наша цель – не влияние на курсообразование, а пополнение резервов и не допущение резких колебаний”, – объяснили в Нацбанке.

Олег Чурий также добавил, что колебание гривны нельзя назвать слишком резким, если сравнивать с валютами других стран.

“Оптимальный курс – рыночный, который формируется под влиянием спроса и предложения, стабилизируя платежный баланс. Понятно, что экспортерам не нравится резкое укрепление валюты, импортерам – девальвация. Но рыночный курс балансирует все в интересах экономики”, – отметил он.