Правительство обнародовало решение о снижении цен на электроэнергию

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Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии постановлением от 21 августа 2019 года № 803.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
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Согласно постановлению, предельная цена должна определяться на уровне средневзвешенной фактической цены на електренергию, произведенную соответствующим промышленником в апреле-мае 2019 года.
Также постановление включает с 1 июля 2019 года акцизный налог на стоимость реализованной э/э.
В постановлении отмечается, что специальные обязательства “Укргидроэнерго”, по которым компания продает свою электроэнергию, увеличили с 20% до 35%.
Фиксированную цену на электрическую энергию для непромышленных пользователей будет устанавливать Кабмин.
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