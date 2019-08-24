Правительство обнародовало решение о снижении цен на электроэнергию

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии постановлением от 21 августа 2019 года № 803 .

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Согласно постановлению, предельная цена должна определяться на уровне средневзвешенной фактической цены на електренергию, произведенную соответствующим промышленником в апреле-мае 2019 года.

Также постановление включает с 1 июля 2019 года акцизный налог на стоимость реализованной э/э.

В постановлении отмечается, что специальные обязательства “Укргидроэнерго”, по которым компания продает свою электроэнергию, увеличили с 20% до 35%.

Фиксированную цену на электрическую энергию для непромышленных пользователей будет устанавливать Кабмин.

Справка Finance.ua:

В настоящее время тарифы для промышленности на услуги по распределению электроэнергии для 1 и 2 класса напряжения составляют 39,55 грн/МВт·ч и 166,63 грн/МВт·ч соответственно без учета налога.