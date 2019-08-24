Samsung и Huawei захватили треть мирового рынка смартфонов

Два лидирующих производителя сумели укрепить свои позиции на фоне спада индустрии мобильных телефонов

Во втором квартале 2019 года в мире было продано 368 млн мобильных телефонов. Это на 1,7% меньше, чем в предыдущем отчетном периоде, сообщила исследовательская компания Gartner. Аналитики отметили, что наиболее стремительно в апреле-июне этого года снижался спрос на премиум-смартфоны.

И это несмотря на то, что производители пытались заинтересовать покупателей премиум-функциями – такими, как камеры с несколькими объективами, мощные батареи, безрамочные дисплеи – оснащая ими более дешевые модели. В то же время телефоны среднего и низкого ценового диапазона пользовались более устойчивым спросом.

Лидеры рынка – Samsung и Huawei – по сравнению с результатами 2018 года сумели укрепить свои рыночные позиции. Южнокорейская компания отгрузила во втором квартале 75,1 млн телефонов, завоевав долю рынка 20,4% (19,3% годом ранее).

Продажи упомянутого китайского производителя превысили 58 млн штук (15,8%; в 2018-ом – 13,3%). Таким образом, во втором квартале текущего года две названные компании совокупно контролировали 36,2% общемирового рынка смартфонов.

Аналитики Gartner отметили успех серии Galaxy A от Samsung. А также достижения Huawei, которая сумела укрепить свои рыночные позиции несмотря на санкции США.