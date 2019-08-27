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Meizu представила смартфон 16s Pro

Meizu представила смартфон 16s Pro

Компания Meizu в Пекине представила флагманский смартфон, цена которого начинается от $380.

Новый смартфон получил небольшие внешние изменения по сравнению с Meizu 16s, зато начинка гаджета изменилась серьезно.

Meizu 16s Pro работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 855+ в сочетании с графическим процессором Adreno 640. Гаджет оснащен 6,2-дюймовым дисплеем Full HD + AMOLED с разрешением 1080×2232 пикселей и плотностью пикселей 402 PPI.

На задней панели имеется тройная камера с основным 48-мегапиксельным сенсором IMX586.

Кроме того, аппарат получил 20-мегапиксельный ультраширокий датчик и 16-мегапиксельный макрообъектив. Смартфон способен записывать видео до 4K при скорости 30 кадров в секунду и включает в себя множество других функций, таких как ночной режим, портретный режим, HDR и многое другое. На передней панели есть 20-мегапиксельная фронтальная камера.

В комплект входит несъемный аккумулятор емкостью 3600 мАч. Что касается хранилища, существует несколько вариантов с 6 ГБ ОЗУ / 128 ГБ, 8 ГБ ОЗУ / 128 ГБ и 8 ГБ ОЗУ / 256 ГБ.

По материалам НВ
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