Meizu представила смартфон 16s Pro

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Meizu в Пекине представила флагманский смартфон, цена которого начинается от $380.
Новый смартфон получил небольшие внешние изменения по сравнению с Meizu 16s, зато начинка гаджета изменилась серьезно.
Meizu 16s Pro работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 855+ в сочетании с графическим процессором Adreno 640. Гаджет оснащен 6,2-дюймовым дисплеем Full HD + AMOLED с разрешением 1080×2232 пикселей и плотностью пикселей 402 PPI.
На задней панели имеется тройная камера с основным 48-мегапиксельным сенсором IMX586.
Кроме того, аппарат получил 20-мегапиксельный ультраширокий датчик и 16-мегапиксельный макрообъектив. Смартфон способен записывать видео до 4K при скорости 30 кадров в секунду и включает в себя множество других функций, таких как ночной режим, портретный режим, HDR и многое другое. На передней панели есть 20-мегапиксельная фронтальная камера.
В комплект входит несъемный аккумулятор емкостью 3600 мАч. Что касается хранилища, существует несколько вариантов с 6 ГБ ОЗУ / 128 ГБ, 8 ГБ ОЗУ / 128 ГБ и 8 ГБ ОЗУ / 256 ГБ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Фонд гарантирования показал, сколько вкладов украинцы держат в банкахВчера, 13:00 - 11289 6
Правительство планирует передать все государственные и коммунальные предприятия отдельному холдингуВчера, 15:45 - 926 6
Сколько стоит украинцам собрать ребенка в школу - исследование9 ч. назад - 412 5
Трудовые мигранты из Украины все чаще инвестируют в недвижимость5 ч. назад - 757 2
Биткоин может подняться на 40% до конца 2019 года8 ч. назад - 1059 2
Обнародовано постановление о повышении зарплат учителейВчера, 20:03 - 5171 1
Электроэнергия для украинцев подешевеет в сентябреВчера, 17:42 - 4193 2
Что делать, чтобы избежать излишних начислений за горячую воду9 ч. назад - 2012
Работать до 100 лет: Как в Европе повышают пенсионный возраст2 ч. назад - 1321
В татуировках нашли новый вред13 ч. назад - 1236
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовикиПозавчера, 11:45 - 34135 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)28.08.2019, 11:35 - 696 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 725
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1732
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 741