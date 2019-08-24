В Украине планируют изменить правила приема в вузы

В Украине планируют изменить правила приема на обучение в заведения высшего образования.

Министерство образования и науки Украины опубликовало проект приказа «Об утверждении Условий приема в заведения высшего образования Украины в 2020 году» для общественного обсуждения.

“Последние 2 года вступительная кампания проходит в наиболее комфортных и удобных условиях, без нареканий и скандалов. Наш секрет – заблаговременное планирование всех новаций и тщательная подготовка системы и поступающих к ним. Не изменяя постоянным практикам, мы уже сейчас, 28 августа 2019 года, обнародовали для общественного обсуждения Условия приема в вузы на 2020 год”, – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

В размещенном проекте можно определить ТОП-10 основных изменений:

1. Поступающие на базе 11-ти классов смогут подать на бюджет 5 заявлений на любое количество специальностей. В этом году они могли использовать до 7 заявлений на 4 специальности.

2. Для поступления или перевода на бюджет минимальный конкурсный балл поступающего должно быть не менее 125.

3. Впервые будет госзаказ на подготовку младших бакалавров как на степень высшего образования. Для этих абитуриентов не будет действовать порог 125 конкурсных баллов для участия в конкурсе на бюджет.

4. Для поступления будут принимать сертификаты ВНО 4 лет: 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019 и 2020 по всем предметам.

5. Если человек с особыми образовательными потребностями будет подавать документы для поступления на специальность, где предусмотрены вступительные экзамены, творческий конкурс или собеседование, заведение должно обеспечить условия для прохождения таких испытаний.

6. В этом году поступающим на врачебные специальности ( “Стоматология”, “Медицина”, “Педиатрия”) нужно было иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсному предмету, чтобы принять участие в конкурсном отборе. Проектом Условий это требование сохраняется, однако оно НЕ будет распространяться на абитуриентов, которые имеют конкурсный балл более 175.

Вместе с тем минимальный конкурсный балл для поступления на специальности “Право”, “Публичное управление и администрирование”, “Международные отношения”, а также “Фармация, промышленная фармация” (магистра на базе полного общего среднего образования) увеличивается до 150.

7. Для поступления на бакалавра на основе младшего специалиста надо будет обязательно подавать сертификат ВНО по украинскому языку и литературе. Кроме того, для обучения по специальности “Экономика” и специальностям отраслей знаний “Управление и администрирование” и “Публичное управление и администрирование” дополнительно нужно будет подавать сертификат ВНО по математике (математике или истории Украины для поступления на контракт).

8. В 2019 году впервые состоялся единый широкий конкурс МОН и Минздрава на медицинские специальности. В 2020-м широкий конкурс также планируется провести с Государственной фискальной службой.

9. Подавать заявления через электронные кабинеты смогут также поступающие в магистратуру на основе бакалавра.

Кроме того, возможность подачи документов через е-кабинеты будет у поступающих, имеющих право на льготы. В кабинет они смогут загрузить сканкопию документов, подтверждающих право на льготу. До этого же такие абитуриенты, чтобы воспользоваться льготами, должны были подавать документы в бумажной форме исключительно в приемные комиссии.

10. В 2020 году планируется расширить перечень специальностей, на которые придется сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку по технологии ВНО. Так, в 2018 году таких специальностей было 18, в 2019 – 32, в 2020 году сдача ЕВЭ предусмотрена для более 80 специальностей.

Важно, что в проект внесены минимальные изменения по срокам поступления. В частности, для регистрации заявлений через электронные кабинеты планируется выделить 10 дней – с 13 до 22 июля.