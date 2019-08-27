Как развивается рынок авиаперевозок Украины - исследование (инфографика)

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Пассажирская авиация Восточной Европы подвергается значительному воздействию от увеличения пассажиропотока в украинских аэропортах. За І полугодие Украина заняла второе место по количеству авиапассажиров среди восточноевропейских стран.
Об этом свидетельствует исследование pasazer.com (Польша).
За полгода аэропорты Украины предоставили сервисные услуги 10,7 млн лицам, что свидетельствует о приросте в 20%. Опередила Украину только Польша с 22,3 млн пассажиров и 8% прироста.
По данным отчета, за шесть месяцев 2019 года количество пассажиров украинских аэропортов слежующее:
Инфографіка: pasazer.com
Рынок пассажирских авиаперевозок Восточной Европы, по словам исследователей, будет зависеть от ситуации рынка в Украине: при условии стабильности, как экономической, так и политической, его потенциал будет только расти.
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