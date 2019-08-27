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Как развивается рынок авиаперевозок Украины - исследование (инфографика)

Как развивается рынок авиаперевозок Украины - исследование (инфографика)

Пассажирская авиация Восточной Европы подвергается значительному воздействию от увеличения пассажиропотока в украинских аэропортах. За І полугодие Украина заняла второе место по количеству авиапассажиров среди восточноевропейских стран.

Об этом свидетельствует исследование pasazer.com (Польша).

За полгода аэропорты Украины предоставили сервисные услуги 10,7 млн лицам, что свидетельствует о приросте в 20%. Опередила Украину только Польша с 22,3 млн пассажиров и 8% прироста.

По данным отчета, за шесть месяцев 2019 года количество пассажиров украинских аэропортов слежующее:

  • «Борисполь» – 6,7 млн пассажиров (+ 20%),
  • «Киев» им. Сикорского (Жуляны) – 1,33 млн пас. (+ 16%),
  • «Львов» им. Д. Галицкого» – 950 тыс. пас. (+ 45%),
  • «Одесса» – 700-720 тыс. пас.,
  • «Харьков» – 552 тыс. пас. (+ 26%).


Инфографіка: pasazer.com

Рынок пассажирских авиаперевозок Восточной Европы, по словам исследователей, будет зависеть от ситуации рынка в Украине: при условии стабильности, как экономической, так и политической, его потенциал будет только расти.

Справка Finance.ua:

  • За июнь 2019 года самыми популярными внешними рейсами из аэропорта “Киев” были рейсы в Минск, Варшаву, Рим, Вену, Берлин, Анкару, Франкфурт-на-Майне; внутренними – рейсы в Одессу, Запорожье, Львов.
  • Средний возраст флота украинских авиакомпаний – от 12 до 42 лет.
По материалам Finance.UA
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