Как запуск «Турецкого потока» повлияет на Украину

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Для Украины реализация проекта «Турецкий поток» приведёт к почти полной остановке транзита по южному направлению в Турцию и, соответственно, к снижению транзитной выручки.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Читайте также: Нафтогаз назвал предварительную цену газа для потребителей на ноябрь-декабрь
«К сожалению, Турецкий Поток становится объективной реальностью. В данном проекте нет никакого экономического смысла, но в последние годы уже никто и не ищет смысла в проектах Газпрома», – сообщает Макогон.
Он уверяет, что значительно большие риски возникают для стран Южной Европы и Молдовы, которые исторически получали газ через Украину, а новые газопроводы ещё не готовы.
По словам директора компании, в данной ситуации Украина должна минимизировать все риски, а также искать способы использования нашей существующей инфраструктуры ГТС в новой реальности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Для грузовиков проезд по украинским дорогам может стать платнымВчера, 17:00 - 1040 8
Сравнили зарплаты в городах-миллионниках (инфографика)8 ч. назад - 8175 7
Президент Всемирного банка рассказал, как Украине ускорить экономический ростВчера, 21:30 - 728 6
Названы главные ошибки водителей в случае, когда их останавливает полиция10 ч. назад - 24387 5
В ПриватБанке рассказали, на что украинцы тратят деньги с картВчера, 15:14 - 8106 5
Названы главные ошибки водителей в случае, когда их останавливает полиция10 ч. назад - 24387 5
Сравнили зарплаты в городах-миллионниках (инфографика)8 ч. назад - 8175 7
Налог на недвижимость: кто из совладельцев должен платитьВчера, 21:03 - 4934
Как будут платить субсидии в октябре7 ч. назад - 4235
Что влияет на размер пенсии4 ч. назад - 1746
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)4 ч. назад - 159
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)Вчера, 11:47 - 346
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1426
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 485
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1877 2