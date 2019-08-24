Как запуск «Турецкого потока» повлияет на Украину

Для Украины реализация проекта «Турецкий поток» приведёт к почти полной остановке транзита по южному направлению в Турцию и, соответственно, к снижению транзитной выручки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

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«К сожалению, Турецкий Поток становится объективной реальностью. В данном проекте нет никакого экономического смысла, но в последние годы уже никто и не ищет смысла в проектах Газпрома», – сообщает Макогон.

Он уверяет, что значительно большие риски возникают для стран Южной Европы и Молдовы, которые исторически получали газ через Украину, а новые газопроводы ещё не готовы.

По словам директора компании, в данной ситуации Украина должна минимизировать все риски, а также искать способы использования нашей существующей инфраструктуры ГТС в новой реальности.