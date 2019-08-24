За полугодие в экономику Донецкой области инвестировано 11, 3 млрд. грн

В І полугодии 2019 года предприятиями и организациями Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) за счет всех источников финансирования освоено 11315,7 млн. грн капитальных инвестиций, что с учетом изменения цен на 11,6% больше, чем в январе–июне предыдущего года.

На Донецкую область в І полугодии 2019 года приходилось 4,8% общего объема капитальных инвестиций в Украине. По этому показателю регион занял четвертое место после Киева, Днепропетровской и Киевской областей.

Промышленными предприятиями Донецкой области в І полугодии 2019 года освоено 7859,6 млн.грн, или 69,5% всех капитальных инвестиций (в целом по Украине удельный вес инвестиций в промышленность в общем объеме капитальных инвестиций составил 40,3%).

Среди промышленных видов деятельности больше всего инвестиций использовано в металлургическом комплексе региона – 4596,7 млн.грн (58,5% общего объема капитальных инвестиций в индустрию), что в 1,9 раза больше, чем в І полугодии 2018 года. Объем капитальных инвестиций в угольную отрасль в І полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года не изменился и составил 1965,4 млн.грн, или 25,0% всех инвестиций в промышленность.

Инвестиции в жилищное строительство в І полугодии 2019 года составили 67,5 млн.грн, или лишь 0,6% всех капитальных вложений (по Украине – 10,5%).