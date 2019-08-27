В мире растет спрос на "зеленую" энергию - ОНН

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В мире продолжает расти спрос на экологически чистые источники энергии, в частности из-за снижения ее стоимости.
Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН относительно сфер сырьевых товаров.
Так, в 2018 году спрос на возобновляемые источники энергии увеличился на 4% и составил около четверти всего спроса на рынке первичной энергии.
Отмечается, что рост производства возобновляемых источников связано со снижением стоимости фотоэлектрической солнечной энергии и энергии ветра.
Также важную роль играет политика частных компаний в сфере закупок и инвестиций — в 2018 году объем корпоративного использования возобновляемых источников энергии увеличился более чем в два раза.
По прогнозу Международного энергетического агентства, в следующие 5 лет доля «зеленых» источников энергии увеличится на одну пятую и составит 12,4%.
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