В мире растет спрос на "зеленую" энергию - ОНН

В мире продолжает расти спрос на экологически чистые источники энергии, в частности из-за снижения ее стоимости.

Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН относительно сфер сырьевых товаров.

Так, в 2018 году спрос на возобновляемые источники энергии увеличился на 4% и составил около четверти всего спроса на рынке первичной энергии.

Отмечается, что рост производства возобновляемых источников связано со снижением стоимости фотоэлектрической солнечной энергии и энергии ветра.

Также важную роль играет политика частных компаний в сфере закупок и инвестиций — в 2018 году объем корпоративного использования возобновляемых источников энергии увеличился более чем в два раза.

По прогнозу Международного энергетического агентства, в следующие 5 лет доля «зеленых» источников энергии увеличится на одну пятую и составит 12,4%.