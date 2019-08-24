В Киеве уже можно приобрести парковочные талоны на сентябрь

В продажу поступили парковочные талоны на сентябрь.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Киевтранспарксервис».

Купить талоны можно:

в киосках, с адресами которых можно ознакомиться по ссылке

онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП «ГИВЦ»

онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone.com

Непосредственно в офисе КП «Киевтранспарксервис», телефон для справок – (044) 383-20-37.

Стоимость талонов для всех зон – 630 грн, для II и III зоны – 441 грн, для III – 315 грн.

Справка Finance.ua:

Штрафы за неправильную парковку: