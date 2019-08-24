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В Киеве уже можно приобрести парковочные талоны на сентябрь

В Киеве уже можно приобрести парковочные талоны на сентябрь

В продажу поступили парковочные талоны на сентябрь.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Киевтранспарксервис».

Купить талоны можно:

  • в киосках, с адресами которых можно ознакомиться по ссылке
  • онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП «ГИВЦ»
  • онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone.com
  • Непосредственно в офисе КП «Киевтранспарксервис», телефон для справок – (044) 383-20-37.

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Стоимость талонов для всех зон – 630 грн, для II и III зоны – 441 грн, для III – 315 грн.

Справка Finance.ua:

Штрафы за неправильную парковку:

  • Остановка и стоянка в зоне знака, запрещающего остановку и стоянку – 255-510 грн.
  • Нарушение правил парковки (также неуплата стоимости услуг пользования площадкой для платной парковки за каждые сутки использования) – штраф в размере 20-кратной стоимости 1 часа парковки (в Киеве – от 100 до 200 грн.)
  • Парковка на местах для инвалидов лицами, не имеющими льгот, или на местах, не предназначенных для парковки соответствующих транспортных средств – штраф в размере 30-кратной стоимости 1 часа парковки (в Киеве – от 150 до 300 грн.)
По материалам Finance.UA
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