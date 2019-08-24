В Киеве уже можно приобрести парковочные талоны на сентябрь

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В продажу поступили парковочные талоны на сентябрь.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Киевтранспарксервис».
Купить талоны можно:
Стоимость талонов для всех зон – 630 грн, для II и III зоны – 441 грн, для III – 315 грн.
Штрафы за неправильную парковку:
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