Подписан новый избирательный кодекс

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о новом избирательном кодексе. Об этом он написал в своем Twitter.

Теперь документ может подписать Президент Украины Владимир Зеленский.

12 июля Верховная рада Украины провалила постановление об отмене принятого нового избирательного кодекса. Проект поддержали лишь 2 нардепа при 226 минимально необходимых.

Таким образом, Рада разблокировала подписание документа для спикера парламента Парубия и Президента Украины Зеленского.