Подписан новый избирательный кодекс

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о новом избирательном кодексе. Об этом он написал в своем Twitter.
Теперь документ может подписать Президент Украины Владимир Зеленский.
12 июля Верховная рада Украины провалила постановление об отмене принятого нового избирательного кодекса. Проект поддержали лишь 2 нардепа при 226 минимально необходимых.
Таким образом, Рада разблокировала подписание документа для спикера парламента Парубия и Президента Украины Зеленского.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина вытесняет США с рынка Китая по импорту кукурузы8 ч. назад - 786 4
В ЕС подготовили план введения пошлин на американские товары23.08.2019, 14:52 - 415 3
Отказ от проездных карты метро в Киеве: что будет вместо5 ч. назад - 2615 2
В МВД "подсказали", как избежать штрафов за авто с "еврономерами"4 ч. назад - 1497 2
Нацбанк увеличил объемы пополнения золотовалютных резервов Украины3 ч. назад - 554 2
Валютные качели: каким будет курс доллара в Украине к началу осениВчера, 21:00 - 20298
Какими авто украинцы пополняют отечественный автопаркВчера, 16:13 - 19275 1
Нацбанк дал прогноз валютного рынка на осеньВчера, 15:16 - 11274
Как проверить купюру на подлинность7 ч. назад - 2897
Отказ от проездных карты метро в Киеве: что будет вместо5 ч. назад - 2615 2
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)4 ч. назад - 99
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1327
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 394
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1699 1
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2784 11