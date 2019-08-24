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В столице Латвии введут туристический налог

В столице Латвии введут туристический налог

Новый мэр Риги Олег Буров подписал меморандум о сотрудничестве с представителями и организациями туристической и обслуживающей отрасли о “сотрудничестве в принятии решений и эффективном распоряжении финансовыми средствами для развития Риги как туристического направления”.

Самоуправление также намерено наладить сотрудничество с платформами для резервирования, которые предлагают забронировать частные апартаменты. Рижская дума хочет обеспечить сборы пошлины за принятие отдыхающих и туристов и с гостей, которые заселяются в эти места для ночлега.

Налог будет составлять 1 евро за сутки. Оплатить его придется в любом объекте размещения – гостинице или хостеле.

Согласно проекту:

  • если турист будет находиться в городе более десяти ночей, должен заплатить 10 евро.
  • за детей до 12 лет пошлина взиматься не будет.

Проект будет реализован до 1 января 2021 года.

Справка Finance.ua:

Размер туристического налога каждый город устанавливает самостоятельно:

  • В Барселоне сутки обойдутся – от 45 центов до 2,25 евро, это зависит от стоимости жилья.
  • В Италии налог введен в 25 городах. Сутки в Милане – 7 евро.
  • Налог на посещение Амстердама составляет от 6 до 10 евро.

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По материалам Finance.UA
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