В столице Латвии введут туристический налог

Новый мэр Риги Олег Буров подписал меморандум о сотрудничестве с представителями и организациями туристической и обслуживающей отрасли о “сотрудничестве в принятии решений и эффективном распоряжении финансовыми средствами для развития Риги как туристического направления”.

Самоуправление также намерено наладить сотрудничество с платформами для резервирования, которые предлагают забронировать частные апартаменты. Рижская дума хочет обеспечить сборы пошлины за принятие отдыхающих и туристов и с гостей, которые заселяются в эти места для ночлега.

Налог будет составлять 1 евро за сутки. Оплатить его придется в любом объекте размещения – гостинице или хостеле.

Согласно проекту:

если турист будет находиться в городе более десяти ночей, должен заплатить 10 евро.

за детей до 12 лет пошлина взиматься не будет.

Проект будет реализован до 1 января 2021 года.

Справка Finance.ua:

Размер туристического налога каждый город устанавливает самостоятельно: