В столице Латвии введут туристический налог

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Новый мэр Риги Олег Буров подписал меморандум о сотрудничестве с представителями и организациями туристической и обслуживающей отрасли о “сотрудничестве в принятии решений и эффективном распоряжении финансовыми средствами для развития Риги как туристического направления”.
Самоуправление также намерено наладить сотрудничество с платформами для резервирования, которые предлагают забронировать частные апартаменты. Рижская дума хочет обеспечить сборы пошлины за принятие отдыхающих и туристов и с гостей, которые заселяются в эти места для ночлега.
Налог будет составлять 1 евро за сутки. Оплатить его придется в любом объекте размещения – гостинице или хостеле.
Согласно проекту:
Проект будет реализован до 1 января 2021 года.
Размер туристического налога каждый город устанавливает самостоятельно:
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