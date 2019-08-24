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Как будут платить субсидии в октябре

Как будут платить субсидии в октябре

В нынешнем отопительном сезоне министерство соцполитики будет выплачивать субсидии за жилищно-коммунальные услуги в наличной форме.

Об этом рассказал министр соцполитики Андрей Рева.

«Мы перевели часть потребителей на эту форму выплат в прошлом сезоне, и опыт оказался успешным», – сообщил министр. По его словам, если потребители использовали, например, меньше газа и сэкономили, то эти деньги они могут оставить себе.

Из около 4 млн домохозяйств, которые в прошлом отопительном сезоне получали субсидию деньгами, только 200 тыс. не заплатили вовремя за жилищно-коммунальные услуги, уточнил Андрей Рева. «Если у домохозяйства существует долг на сумму более 340 грн, то мы можем применить санкции. Например, в этом сезоне 200 тыс. домохозяйств будут получать субсидию в безналичной форме, то все сэкономленные деньги на оплату услуг ЖКХ они получат в конце сезона. Субсидии выплачиваются только после погашения долга за услуги ЖКХ», – сообщил Андрей Рева.

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Средний размер помощи в прошлом сезоне составлял около 1,7 тыс. грн на домохозяйство.

По материалам НВ
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