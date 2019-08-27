Трудовые мигранты из Украины все чаще инвестируют в недвижимость

Трудовые мигранты из Украины все чаще инвестируют заработанные за границей деньги в недвижимость на родине.

Об этом сообщает издание Financial Times.

На сегодняшний день львиная доля работников выезжает на работу в Польшу. Преимущественно это жители западных регионов Украины, находящихся вокруг Львова, где проживает около 1 миллиона человек.

В 2018 году заробитчане отправили домой рекордные 14,4 миллиарда долларов посредством банковских переводов. Однако из-за недоверия к местным банкам они все чаще инвестируют в другие активы – преимущественно в недвижимость.

В результате вокруг Львова растут многоэтажные жилые комплексы, и застройщики говорят, что трудовые мигранты являются одними из их крупнейших клиентов.

“Я купил совершенно новую квартиру в прошлом году, заплатив 42 тысячи долларов наличными”, – сказал 27-летний Сергей перед посадкой на автобус, курсирующий из Львова в Варшаву.

В течение почти трех лет он зарабатывал 1500 долларов в месяц, готовя в польском ресторане – это почти в три раза больше, чем платят местные заведения.

Кроме работников из западной части страны, все чаще на заработки за границу выезжают жители восточной и южной Украины.

Глава Fundacja Nasz Wybor, варшавского фонда поддержки украинцев в Польше, подтвердил это.

“Процент прибывающих сюда из восточной и южной Украины увеличился. Раньше это были в основном западные украинцы. Обычно они ходят туда-сюда (через границу – ред.)”, – сказал он.

На окраине Николаева, города на западе Украины с населением 14 тыс. человек, где поколения росли в традиционных одноэтажных домах, строится множество новых роскошных объектов. Местный житель Роман Федоров подсчитал, что половина из них финансируется трудовыми мигрантами.