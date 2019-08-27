0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 249 0

Трудовые мигранты из Украины все чаще инвестируют в недвижимость

Трудовые мигранты из Украины все чаще инвестируют в недвижимость

Трудовые мигранты из Украины все чаще инвестируют заработанные за границей деньги в недвижимость на родине.

Об этом сообщает издание Financial Times.

На сегодняшний день львиная доля работников выезжает на работу в Польшу. Преимущественно это жители западных регионов Украины, находящихся вокруг Львова, где проживает около 1 миллиона человек.

В 2018 году заробитчане отправили домой рекордные 14,4 миллиарда долларов посредством банковских переводов. Однако из-за недоверия к местным банкам они все чаще инвестируют в другие активы – преимущественно в недвижимость.

В результате вокруг Львова растут многоэтажные жилые комплексы, и застройщики говорят, что трудовые мигранты являются одними из их крупнейших клиентов.

“Я купил совершенно новую квартиру в прошлом году, заплатив 42 тысячи долларов наличными”, – сказал 27-летний Сергей перед посадкой на автобус, курсирующий из Львова в Варшаву.

В течение почти трех лет он зарабатывал 1500 долларов в месяц, готовя в польском ресторане – это почти в три раза больше, чем платят местные заведения.

Карты для хранения денег

Кроме работников из западной части страны, все чаще на заработки за границу выезжают жители восточной и южной Украины.

Глава Fundacja Nasz Wybor, варшавского фонда поддержки украинцев в Польше, подтвердил это.

“Процент прибывающих сюда из восточной и южной Украины увеличился. Раньше это были в основном западные украинцы. Обычно они ходят туда-сюда (через границу – ред.)”, – сказал он.

На окраине Николаева, города на западе Украины с населением 14 тыс. человек, где поколения росли в традиционных одноэтажных домах, строится множество новых роскошных объектов. Местный житель Роман Федоров подсчитал, что половина из них финансируется трудовыми мигрантами.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.