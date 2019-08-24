Глава Всемирного банка: Зеленский пообещал уважать независимость НБУ

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Всемирного банка Дэвидом Мелпасом заявил о планах провести земельную реформу, завершить анбандлинг “Нафтогаза”, демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также пообещал уважать независимость НБУ. Об этом говорится в блоге Мелпаса в Financial Times, где он перечисляет основные шаги, необходимые для ускорения экономического роста Украины.

“Критически важным первым шагом является привлечение крупных инвестиций. Для этого Украине нужно разрешить рыночную конкуренцию, ликвидировать монополии и укрепить верховенство права. Государственные предприятия присутствуют почти в 30 секторах экономики и занимают значительную долю рынка более чем на половине рынков, где они работают”, – написал Мелпас.

В качестве примера он привел газовый сектор, где господствующее положение занимает НАК “Нафтогаз Украины”.

Далее Мелпас пишет о банковской сфере. В частности, он посоветовал Украине ввести механизм списания полностью обеспеченных неработающих кредитов, а также гарантировать менеджменту и наблюдательным советам банков защиту от необоснованного судебного преследования. Кроме того, он призвал поскорее завершить назначение независимых наблюдательных советов в госбанки и защитить независимость Национального банка.

В-третьих, по мнению главы Всемирного банка, Украина должна в полной мере воспользоваться возможностями своего сельского хозяйства. “Украина занимает первое место по площади пахотных земель в Европе, но урожайность с гектара намного ниже, чем во Франции или Германии. Один олигарх контролирует группу компаний, которая производит более 80% минеральных удобрений”, – говорится в статье.

Мелпас призвал также снять мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения и запустить рынок земли. По его мнению, это станет толчком для инвестиций в механизацию и ирригацию, будет стимулировать переход к производству продукции с более высокой добавленной стоимостью, улучшит доступ к капиталу мелких хозяйств.

“На нашей встрече президент Зеленский подтвердил несколько ключевых точек роста… Серьезный мандат доверия народа открывает власти путь к быстрым изменениям, и Всемирный банк полон решимости оказать поддержку в этом сложном пути к более свободной и сильной Украине”, – написал Мелпас.