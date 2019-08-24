Крупные украинские предприятия существенно нарастили прибыль

По итогам первых шести месяцев 2019 года прибыль крупных и средних украинских предприятий до налогообложения составила 291,8 млрд грн. Это на 9,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Такие данные в свежем отчете приводит Государственная служба статистики.

При этом общий положительный финансовый результат (без учета убытков) вырос со 176,8 млрд грн. в прошлом году до 218,1 млрд грн. в первом полугодии 2019-го.

Это, однако, не означает, что в Украине стало меньше убыточных компаний. Невзирая на то, что общий «минус» по группе «большие и средние» сократился до 73,6 млрд грн., что составляет 81,4% от отрицательного результата в январе июне 2018-го, доля убыточных предприятий осталась на прошлогоднем уровне: 24,7% против 24,9%.

Больше всего таких компаний зафиксировано в категории «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» – 46,7%. А также среди коммунальщиков, половина из которых завершила полугодие с убытками.

Наиболее успешными в нашей стране являются производители лекарств (доля убыточных всего 2,4%), а также производители изделий из дерева, бумаги, а также полиграфический бизнес. Убыточных в этой категории только 8,2% компаний.