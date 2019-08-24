Аэропорт "Киев" закрывают на 10 дней

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2 сентября начнутся ремонтные работы в аэропорту “Киев” имени Игоря Сикорского (Жуляны). Как сообщает пресс-служба аэропорта, в связи с ремонтом взлетно-посадочные полосы не будут функционировать.
По информации пресс-службы аэропорта “Киев”, все рейсы перенесут в аэропорт “Борисполь”.
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“На время закрытия аэропорта все авиакомпании, которые базировались в аэропорту, будут перенесены на отправку и прием рейсов в аэропорт “Борисполь”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе аэропорта также отметили, что стоимость работ составляет 33 млн грн, и закончатся они не раньше 12 сентября.
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