В МЭРТ спрогнозировали потребность в работниках сферы промышленности

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По прогнозу Минэкономразвития, промышленность окажется среди отраслей, в которых в 2019 году ожидается наибольшая потребность в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда.
Так, наибольшая потребность в 2019 году ожидается в промышленности (95,49 тыс. человек), а также оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (72,8 тыс. человек), строительстве (68,33 тыс. человек), государственном управлении и обороне, обязательном социальном страховании (25,26 тыс. человек).
В 2022 году в промышленности сохранится тенденция к росту – до 100,23 тыс. человек.
В целом, по оценкам Минэкономразвития, потребность в специалистах на 2019 год составит около 385,06 тыс. чел., в 2020 году она достигнет 399,57 тыс. человек, в 2021 году – 413,77 тыс. человек, в 2022 году – 442 54 тыс. человек.
Напомним, по оценкам Минэкономразвития, потребность в работниках сферы здравоохранения до 2022 года превысит 17 тысяч человек.
По словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, а уровень занятости вырос на 1,2%.
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