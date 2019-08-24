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Когда предоставляют неоплачиваемые отпуска

Когда предоставляют неоплачиваемые отпуска

Согласно Закону, одним из видов отпусков является отпуск без сохранения заработной платы.

Государственная фискальная служба напоминает, кто имеет право на такой отдых.

Кому предоставляется в обязательном порядке отпуск без сохранения заработной платы по желанию:

  • матери или отцу, воспитывающему детей без матери (в том числе и в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), имеющему двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка-инвалида, – продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно;
  • мужу, супруга которого находится в послеродовом отпуске, – продолжительностью до 14 календарных дней;
  • лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной, – продолжительностью до 21 календарного дня ежегодно;
  • пенсионерам по возрасту и инвалидам III группы – продолжительностью до 30 календарных дней ежегодно;
  • инвалидам I и II групп – продолжительностью до 60 календарных дней ежегодно;
  • лицам, вступающим в брак, – продолжительностью до 10 календарных дней;
  • работникам в случае смерти родных по крови или по браку: мужа (жены), родителей (отчима, мачехи), ребенка (пасынка, падчерицы), братьев, сестер – продолжительностью до 7 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту захоронения и обратно; других родных – продолжительностью до 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту погребения и обратно;
  • работникам для ухода за больным родным по крови или по браку, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, – продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более 30 календарных дней;
  • работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения, – продолжительностью 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к местонахождению учебного заведения и обратно;

Получить деньги на отпуск

  • работникам, допущенным к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру с отрывом или без отрыва от производства, а также работникам, обучающимся без отрыва от производства в аспирантуре и успешно выполняющим индивидуальный план подготовки, – продолжительностью, необходимой для проезда к местонахождению высшего учебного заведения или учреждения науки и обратно;
  • совместителям – на срок до окончания отпуска по основному месту работы;
  • работникам, которые не использовали по предыдущему месту работы ежегодный основной и дополнительные отпуска полностью или частично и получили за них денежную компенсацию, – продолжительностью до 24 календарных дней в первый год работы на данном предприятии до наступления шестимесячного срока непрерывной работы;
  • работникам, дети которых в возрасте до 18 лет поступают в учебные заведения, расположенные в другой местности, – продолжительностью 12 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к местонахождению учебного заведения и в обратном направлении.
По материалам Finance.UA
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