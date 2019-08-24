Когда предоставляют неоплачиваемые отпуска

Согласно Закону, одним из видов отпусков является отпуск без сохранения заработной платы.

Государственная фискальная служба напоминает, кто имеет право на такой отдых.

Кому предоставляется в обязательном порядке отпуск без сохранения заработной платы по желанию:

матери или отцу, воспитывающему детей без матери (в том числе и в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), имеющему двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка-инвалида, – продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно;

мужу, супруга которого находится в послеродовом отпуске, – продолжительностью до 14 календарных дней;

лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной, – продолжительностью до 21 календарного дня ежегодно;

пенсионерам по возрасту и инвалидам III группы – продолжительностью до 30 календарных дней ежегодно;

инвалидам I и II групп – продолжительностью до 60 календарных дней ежегодно;

лицам, вступающим в брак, – продолжительностью до 10 календарных дней;

работникам в случае смерти родных по крови или по браку: мужа (жены), родителей (отчима, мачехи), ребенка (пасынка, падчерицы), братьев, сестер – продолжительностью до 7 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту захоронения и обратно; других родных – продолжительностью до 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту погребения и обратно;

работникам для ухода за больным родным по крови или по браку, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, – продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более 30 календарных дней;

работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения, – продолжительностью 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к местонахождению учебного заведения и обратно;

работникам, допущенным к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру с отрывом или без отрыва от производства, а также работникам, обучающимся без отрыва от производства в аспирантуре и успешно выполняющим индивидуальный план подготовки, – продолжительностью, необходимой для проезда к местонахождению высшего учебного заведения или учреждения науки и обратно;

совместителям – на срок до окончания отпуска по основному месту работы;

работникам, которые не использовали по предыдущему месту работы ежегодный основной и дополнительные отпуска полностью или частично и получили за них денежную компенсацию, – продолжительностью до 24 календарных дней в первый год работы на данном предприятии до наступления шестимесячного срока непрерывной работы;