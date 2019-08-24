Когда предоставляют неоплачиваемые отпуска

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Согласно Закону, одним из видов отпусков является отпуск без сохранения заработной платы.
Государственная фискальная служба напоминает, кто имеет право на такой отдых.
Кому предоставляется в обязательном порядке отпуск без сохранения заработной платы по желанию:
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