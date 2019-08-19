"Укрзализныця" сэкономила десятки миллионов евро на закупках дизтоплива

За последний год “Укрзализныця” сэкономила десятки миллионов евро благодаря закупке дизтоплива на основании международного ценового индекса.

Об этом сообщил член наблюдательного совета АО “Укрзализныця” Кристиан Кун.

Менеджер также напомнил, что “Укрзализныця” недавно приняла на работу специалиста, который отвечает за закупки. Также начал работу уполномоченный по вопросам антикоррупционных мер.

“Все это происходит на фоне курса “Укрзализныци” на централизацию закупок. Это абсолютно нормально для компании такого масштаба”, – отметил Кун.

По его словам, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда региональные филиалы закупают значительную часть материалов по своему усмотрению – без контроля со стороны центрального офиса.

“Такая ситуация является нетипичной для таких крупных компаний – ей должен быть положен конец. Кое-где это уже делается, хотя и приходится сталкиваться с сопротивлением”, – подчеркнул он.