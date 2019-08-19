Межбанк: какими будут торги перед трехдневными выходными

В пятницу на валютном рынке не стоит ждать больших объемов операций. По нашим расчетам статистика торгов не превысит 260-280 млн долларов при заключении до 440 сделок. Основная причина – предстоящие трехдневные выходные и снижение деловой активности у бизнеса в этот период.

Поэтому сегодняшние торги будут достаточно вялыми, но именно в такие дни у спекулянтов появляется шанс “поиграть курсом” на малых объемах и покачать рынок.

Фактор ликвидности сегодня будет достаточно нивелирован “пятничным эффектом”. Корсчета банков упали на 0,9 млрд -до 47,2 млрд гривен и даже заходы больших сумм от погашения облигаций предыдущих выпусков и депсертификатов уже особо на это не повлияют (просто не успеют по времени, учитывая специфику предпраздничной работы межбанка).

Противостояние интересов крупных экспортеров и импортеров сегодня продолжится, а спекулянты будут работать как «в две стороны», так и пытаться подстраиваясь под действия крупных игроков – по возможности покачать курс в течение сессии.

Как и вчера – при излишке предложения доллара на торгах — Нацбанк выйдет с его выкупом через Matching.

Мы на сегодня прогнозируем расширение коридора по доллару в пределах 25,00-25,25 гривен за счет возможных спекулятивных атак на гривну. Как и вчера – фактически ниже отметки в 25 гривен курс доллара по нашему мнению сегодня не пойдет. Причина та же – потенциальными выкупами излишка валюты с межбанка — регулятор сыграет в поддержку валютных котировок в этих пределах.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,03 / 25,06

евро – 27,77 / 27,80

российский рубль – 0,3811 / 0,3820

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке