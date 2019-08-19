Хакеры атаковали сайты финских госслужб

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Интернет-сайты финских госслужб подверглись кибератаке: некоторое время были недоступны, в частности, сайты полиции, налоговой службы и пограничной охраны. Сейчас работа этих сайтов частично восстановлена.
Об этом сообщает Yle.
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“Интернет-сайты госслужб работают с перебоями из-за хакерских атак. Атаке подверглись, в частности, система идентификации Suomi.fi. Помехи в сети начались уже вчера”, – говорится в сообщении.
Причина и обстоятельства атаки выясняются. Пока нет информации о том, как долго помехи продолжатся.
В апреле Финляндия выявила кибератаки на портал, публикующий результаты выборов.
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