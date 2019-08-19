Кто больше всех хочет работать на фрилансе (инфографика)

Во втором квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом желающих работать на фрилансе увеличилось почти наполовину – 42%.

Об этом свидетельствуют данные hh.ua

Напомним, что согласно исследованию Payoneer, Украина в списке стран, наиболее развивающихся для фриланса, она находится на 5 месте.

Кто больше всех заинтересован работать фриланс:

IT-шники, маркетологи, дизайнеры, переводчики, менеджеры по работе с клиентами, бухгалтеры.

Специализации: “IT, мультимедиа”, “Искусство, развлечения, СМИ” (дизайнеры, журналисты и т.д.), “Маркетинг, реклама, PR”, “Продажи”, “Административный персонал” (операторы ПК, копирайтеры, операторы call-центров и тому подобное).

Стаж работы соискателей-фрилансеров

Большинство (54%) составляют специалисты с опытом более 6 лет.

17% – это те, которые имеют 3-6 лет стажа.

Инфографика hh.ua

Зарплата фрилансеров – 36% – от 10 800 грн до 21 600 грн.