0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

С Днем Независимости, Украина!



Независимость — это много или мало? Несмотря на то, что человек, и даже целые страны, не всегда ценят это понятие, для украинцев и Украины независимость — это особое слово.

За годы независимости наша страна уже успела увидеть и пережить многое. Не всегда приятное… Но, несмотря на недостаточную финансовую независимость, социальные и политические ошибки, Украине удалось достичь самого главного — она позволяет каждому из нас ежедневно быть независимым. Мы можем свободно думать. Выражать свои мысли. Одевать, что хотим. Следовать своей вере. Поступать в согласии со своим восприятием и оценками. Пользоваться перспективами и возможностями. Разве это не ценное достижение?

Нашей стране, как и каждому из нас, есть еще чему учиться. Куда расти. И еще следует отказаться от многих зависимостей. Впереди долгий путь. Но редакция Finance.ua верит в этот путь. Как и в каждого из вас, ваши перспективы и финансовые свершения. Верим, все получится!

🇺🇦 С Днем Независимости, Украина! 🇺🇦

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.