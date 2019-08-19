



Независимость — это много или мало? Несмотря на то, что человек, и даже целые страны, не всегда ценят это понятие, для украинцев и Украины независимость — это особое слово.

За годы независимости наша страна уже успела увидеть и пережить многое. Не всегда приятное… Но, несмотря на недостаточную финансовую независимость, социальные и политические ошибки, Украине удалось достичь самого главного — она позволяет каждому из нас ежедневно быть независимым. Мы можем свободно думать. Выражать свои мысли. Одевать, что хотим. Следовать своей вере. Поступать в согласии со своим восприятием и оценками. Пользоваться перспективами и возможностями. Разве это не ценное достижение?

Нашей стране, как и каждому из нас, есть еще чему учиться. Куда расти. И еще следует отказаться от многих зависимостей. Впереди долгий путь. Но редакция Finance.ua верит в этот путь. Как и в каждого из вас, ваши перспективы и финансовые свершения. Верим, все получится!

🇺🇦 С Днем Независимости, Украина! 🇺🇦