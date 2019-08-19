"Северный поток – 2" и политика США: Нацбанк назвал главные геополитические риски для Украины

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Для финансовой стабильности Украины сохраняются высокие геополитические риски.
Об этом говорится в отчете Национального банка Украины (НБУ) о деятельности Совета по финансовой стабильности, пишет Сегодня.
В документе говорится, что в целом глобальная экономическая ситуация остается напряженной из-за противостояния США с Ираном, торговой войны США с Китаем, угрозы выхода Великобритании из ЕС без достижения договоренностей, усиления протекционистских настроений в экономической политике, беспорядков в Венесуэле, протестов во Франции, а также вмешательства России в дела других стран.
“Геополитические риски для Украины усилились после эскалации агрессии РФ в Азовском море и сигналов от ряда европейских и мировых политиков о целесообразности “перезагрузить” политику в отношении России несмотря на ее неизменную агрессивную позицию. продвижение проекта трубопровода “Северный поток – 2” также усиливает риски для Украины, в частности из-за возможного прекращения транзита газа по территории нашей страны”, – отмечает Совет финансовой стабильности.
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