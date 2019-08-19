Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Лондоне установили автомат по продаже машин, в котором находится электрокар Renault Zoe.
Купить его можно в несколько кликов, а финальная цена сразу указана на мониторе, пишет Motor.
Дилер решил установить автомат, так как множество покупателей жалуются, что цены на автомобили в автосалонах формируются непрозрачно. То есть на ценнике может быть одна цена, а к моменту заключения сделки продавец может ее значительно поднять, вписав дополнительные функции.
Автомат же избавляет человека от необходимости торговаться и позволяет самостоятельно и спокойно выбрать те функции, которые ему действительно нужны или купить автомобиль в стандартной комплектации.
Недавно в Великобритании проводили опрос, и большинство участников сказали, что именно навязчивая роль продавца очень раздражает при покупке авто.
По мнению клиентов, если бы автомобили продавались онлайн, ценообразование стало бы более прозрачным и последовательным – они бы сами могли изучить все доступные опции и с добавлением каждой из них сразу видеть, как меняется конечная стоимость машины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В США назвали цену, за которую купили бы ГренландиюВчера, 10:14 - 3025 8
Прокуратура рассказала подробности схемы мошенничества с купюрамиВчера, 12:11 - 1281 5
Снижение цен на электроэнергию даст экономике Украины 18 миллиардов - ГерусВчера, 11:02 - 945 5
Чиновники Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту в режимном помещении станцииПозавчера, 22:34 - 1418 5
Закон вступил в силу: МВД предупредили владельцев "еврономеров" о жестких санкцияхВчера, 16:03 - 2128 4
Кабмин разрешил внепланово проверять бизнесВчера, 12:00 - 10811 3
В США назвали цену, за которую купили бы ГренландиюВчера, 10:14 - 3025 8
Курс наличного доллараВчера, 12:37 - 3006
Кабмин установил лимиты абонплаты за жилищно-коммунальные услугиВчера, 14:01 - 2279 1
Закон вступил в силу: МВД предупредили владельцев "еврономеров" о жестких санкцияхВчера, 16:03 - 2128 4
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1131
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2271 6
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 9601 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1553
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1956