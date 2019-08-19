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В Лондоне установили автомат по продаже машин

В Лондоне установили автомат по продаже машин

В Лондоне установили автомат по продаже машин, в котором находится электрокар Renault Zoe.

Купить его можно в несколько кликов, а финальная цена сразу указана на мониторе, пишет Motor.

Дилер решил установить автомат, так как множество покупателей жалуются, что цены на автомобили в автосалонах формируются непрозрачно. То есть на ценнике может быть одна цена, а к моменту заключения сделки продавец может ее значительно поднять, вписав дополнительные функции.

Автомат же избавляет человека от необходимости торговаться и позволяет самостоятельно и спокойно выбрать те функции, которые ему действительно нужны или купить автомобиль в стандартной комплектации.

Недавно в Великобритании проводили опрос, и большинство участников сказали, что именно навязчивая роль продавца очень раздражает при покупке авто.

По мнению клиентов, если бы автомобили продавались онлайн, ценообразование стало бы более прозрачным и последовательным – они бы сами могли изучить все доступные опции и с добавлением каждой из них сразу видеть, как меняется конечная стоимость машины.

По материалам ТСН
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