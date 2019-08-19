0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 156 0

Чешский перевозчик запустит прямой поезд в Украину

Чешский перевозчик запустит прямой поезд в Украину

Чешский перевозчик RegioJet анонсировал запуск ночного поезда в Украину с маршрутом Прага-Мостиска.

Об этом сообщают чешские СМИ.

Поскольку компания занимается и ж/д и автобусными перевозками, было принято решение скомбинировать запланированный маршрут: поезд будет отправляться из Праги до Мостиски, а обратный маршрут из Мостиски до Львова компания предлагает сделать автобусным.

График: за каждым направлением поезд отправляется раз в день. Время отправления из Праги – 22:10, а прибытия во Львов – 9:30.

Плановые остановки будут осуществляться в Пардубице, Забржеге, Оломоуце, Остраве (Чехия), а также в Кракове и Жешуве (Польша).

Состав поезда включает 8-12 вагонов.

Справка Finance.ua:

  • Сейчас из Киева добраться до Праги можно автобусом – цены таких перевозок стартуют от 1500 грн, или же самолетом, ценовой диапазон билетов на которые варьируется от $88 в авиакомпании Wizz Air Hungary‎, от $112 Wizz Air UK и от $105 в RyanAir.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.