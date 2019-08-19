Чешский перевозчик запустит прямой поезд в Украину

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Чешский перевозчик RegioJet анонсировал запуск ночного поезда в Украину с маршрутом Прага-Мостиска.
Об этом сообщают чешские СМИ.
Поскольку компания занимается и ж/д и автобусными перевозками, было принято решение скомбинировать запланированный маршрут: поезд будет отправляться из Праги до Мостиски, а обратный маршрут из Мостиски до Львова компания предлагает сделать автобусным.
График: за каждым направлением поезд отправляется раз в день. Время отправления из Праги – 22:10, а прибытия во Львов – 9:30.
Плановые остановки будут осуществляться в Пардубице, Забржеге, Оломоуце, Остраве (Чехия), а также в Кракове и Жешуве (Польша).
Состав поезда включает 8-12 вагонов.
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