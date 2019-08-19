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90% заявлений на трудоустройство в Польше — от украинцев

90% заявлений на трудоустройство в Польше — от украинцев

За І полугодие 2019 количество украинцев, которые работали в Польше, составляло 90% от всех заявлений на трудоустройство иностранцев в этой стране.

По итогам периода январь-июнь этого года на трудоустройстве в Польше иностранцы подали 846 тысяч заявлений, что свидетельствует об увеличении показателей на 13% в сравнении с прошлым годом.

Несмотря на то, что упрощенную процедуру трудоустройства имеют граждане Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины, 90% заявлений на работу подали именно украинцы. 4% составляют заявки мигрантов из Беларуси, а на третьем месте по количеству – молдаване.

Польская экономика активно развивается именно за счет трудовых мигрантов, которые нужны в отраслях промышленности и транспортно-логистических направлениях. В агентствах трудоустройства отмечают, что работодатели в Польше уже приспособились к потребностям работников-украинцев, поэтому часто выбирают их при недостатке на рынке труда.

Мои Fiнансы:

  • За 8-часовой рабочий день в Польше можно заработать порядка 15 тыс. грн (после вычета оплаты за проезд и проживание), за 12-часовой – от 20 до 35 тыс. грн (данные Госстата за июнь 2019).
  • В 2018 году 7-9 миллионов трудовых мигрантов работали за пределами Украины.
  • За данными Посольства Польши в Украине, чаще всего украинцы выбирают профессии физического труда: в отрасли строительства и ремонтных работ, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на производстве заводов и фабрик.
По материалам Finance.UA
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