Страны Персидского залива нарастили долги до рекорда

Объем долга, выпущенного правительствами и корпорациями в Персидском заливе во II квартале 2019 г., достиг рекордных $40 млрд за 3 месяца до июня. В I квартале долг составлял $32 млрд согласно новому отчету Национального банка Кувейта (НБК).

Две трети долга ($26,8 млрд), выпущенного в течение квартала, принадлежали Саудовской Аравии, а 82% от общей суммы были выпущены государственными органами.

“Сюда входят гигантские $12 млрд Saudi Aramco, рассчитывающей на развитие отношений с международными инвесторами в преддверии IPO, которое состоится в 2021 г., в свете планов по покупке доли в SABIC. Рост выпуска долга финансовых компаний региона проходил на фоне роста слияний и поглощений, особенно в ОАЭ и Саудовской Аравии”, ─ добавляет НБК.

НБК ожидает, что в течение оставшейся части года страны Персидского залива продолжат выпускать большие объемы долга. Это обусловлено низкими глобальными и местными займами, а также тем, что среди инвесторов сохраняется высокий спрос на облигации региональных эмитентов. Скорее всего, объемы выпуска долга сохранятся на прежнем уровне, поскольку региональные органы власти увеличивают бюджеты, несмотря на низкие цены на нефть.

Согласно прогнозу Управления энергетической информации США Brent в этом году составит в среднем $64 за баррель. Учитывая все это, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия и ОАЭ столкнутся с дефицитом, основываясь на оценках МВФ о безубыточных ценах на нефть, опубликованных в апреле.

По данным НБК, доходность среднесрочного суверенного долга, выпущенного Саудовской Аравией, Кувейтом и Абу-Даби, снизилась на 65, 61 и 60 б. п. соответственно.

Во всем мире снизилась доходность облигаций. Инвесторы искали активы-убежища, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 41 б. п. в течение квартала до 2%.

Мировая доходность облигаций в последние недели упала еще больше, поскольку усилились опасения инвесторов по поводу состояния мировой экономики и негативных последствий американо-китайской торговой войны.

“Бегство в безопасные активы резко сократило доходность правительства развитых стран с 2018 г. 1 августа доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла многолетнего минимума после первого снижения ставки ФРС с 2008 г. Кривая доходности Германии упала на отрицательную территорию, госдолг с отрицательной доходностью в мире составляет $15,6 трлн”, – сказал Стефан Монье, директор по инвестициям швейцарского банка Lombard Odier.

А госдолг стран Персидского залива по-прежнему обеспечивает хорошую доходность: 2,23% для государственных облигаций Абу-Даби, их срок действия истекает в 2027 г., 5,45% для государственных облигаций оманского правительства с таким же сроком.

НБК отмечает, что спрос инвесторов на региональные облигации поддерживается тем, что они скоро будут включены в индекс облигаций стран с формирующейся рыночной экономикой JP Morgan.

“Учитывая, что в управлении находятся активы на $300 млрд и вес стран Персидского залива в индексе EMBI составляет 11,3%, приток средств в регион должен составить $30 млрд”, – отмечается в сообщении.