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Как росли зарплаты во втором квартале 2019

Как росли зарплаты во втором квартале 2019

За второй квартал 2019-го в среднем на 9% выросли зарплаты в рабочих сферах.

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Работникам сферы логистики и транспорта платили 12 350 грн. В тройку самых высокооплачиваемых специальностей вошли производство и энергетика. Специалисты ежемесячно получали 10 000 грн.

В сфере строительства зарплаты ежеквартально растут на 20%. Для работников барно-ресторанной сферы выплаты повысили на 17%. Они в среднем получали 9100 грн. На 18% зарплату подняли в сельскохозяйственной сфере – до 9850 грн. Не изменились зарплаты домашнего персонала – в среднем 9750 грн в месяц.

Больше всего работы во втором квартале предлагали в сфере торговли. Дефицит кадров также был в транспортной, ресторанной сферах.

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Традиционно больше всего предложений работы было в Киевской области – 22 900 вакансий. Втрое меньше предлагали в Одесской – 7700 вакансий. В Днепропетровской области разместили 7090 вакансий, Харьковской – 5189 вакансий.

Чаще всего украинцы искали работу в сфере строительства, домашнего персонала. Интересовались удаленной работой и с ежедневной оплатой труда.

По материалам Бизнес
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