Как будет развиваться прожиточный минимум до конца 2019 года

Стала известна информация относительно фактического размера прожиточного минимума до декабря 2019 года.

В соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» установлен прожиточный минимум.

На одного человека в расчете на месяц он составляет: с 1 января 2019 – 1853 гривны, с 1 июля – 1936 гривен, с 1 декабря – 2027 гривен.

Для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет: с 1 января 2019 – 1626 гривен, с 1 июля – 1699 гривен, с 1 декабря – 1779 гривен.

Дети в возрасте от 6 до 18 лет имеют такой прожиточный минимум: с 1 января 2019 – 2027 гривен, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2218 гривен.

Для трудоспособных лиц: с 1 января 2019 – 1921 гривна, с 1 июля – 2007 гривен, с 1 декабря – 2102 гривны.

Для лиц, утративших трудоспособность, он составляет: с 1 января 2019 – 1497 гривен, с 1 июля – 1564 грн, с 1 декабря – 1638 гривен.

По информации Министерства социальной политики Украины, по июль 2019 года в расчете на месяц на одного человека прожиточный минимум составлял 3706 грн. .