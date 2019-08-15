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УЗ установит на вокзалах розетки с USB портами (инфографика)

УЗ установит на вокзалах розетки с USB портами (инфографика)

“Укрзализныця” установит на вокзалах розетки с USB портами.

Об этом сообщают в компании.

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“Заряжать свои гаджеты на вокзалах и в поездах можно абсолютно бесплатно. Если у вас будут требовать за это деньги, обязательно сообщите в контактный центр. Планируем на железнодорожных вокзалах обустроить розетки с USB портами”, – сообщили в УЗ.

По материалам Центр транспортных стратегий
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