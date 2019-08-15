Потребительские настроения украинцев снова растут

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Наибольший рост произошел в индексах ожидаемого развития экономики Украины за год и личного материального благосостояния.
Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине».
Июльский индекс потребительских настроений (ИПН) на 5,5 п. увеличился по сравнению с июнем и составил 88,0 п.
Индекс текущего положения (ИТП) составил 76,9, что свидетельствует о росте на 5,8 п. Его составляющие тоже изменились: индекс текущего личного материального положения (х1) находится на уровне 70,5, поднявшись на 8,1 п. над июньским показателем, а индекс целесообразности крупных покупок (х5) достиг отметки 83,3, что на 3,4 п. больше.
Индекс экономических ожиданий (ИЭО) за июль увеличился на 5,4 п. и составляет 95,4. Составляющие этого индекса динамично росли:
- индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) имел незначительное увеличение относительно июня – на 0,2 п. и составил 86,9;
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) вырос на 8,3 п. и составил 99,6;
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) вырос до 99,6, что на 7,7 п. больше, чем в прошлом месяце.
Индекс ожидаемой динамики безработицы у украинцев увеличился на 5,0 п. и находится на уровне 114,4.
Индекс инфляционных ожиданий имел небольшие уменьшения – на 0,7 п. до 177,1
Ожидания народа относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев тоже улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 1,1 п. – до значения 129,5.
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