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Потребительские настроения украинцев снова растут

Потребительские настроения украинцев снова растут

Наибольший рост произошел в индексах ожидаемого развития экономики Украины за год и личного материального благосостояния.

Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине».

Июльский индекс потребительских настроений (ИПН) на 5,5 п. увеличился по сравнению с июнем и составил 88,0 п.

Индекс текущего положения (ИТП) составил 76,9, что свидетельствует о росте на 5,8 п. Его составляющие тоже изменились: индекс текущего личного материального положения (х1) находится на уровне 70,5, поднявшись на 8,1 п. над июньским показателем, а индекс целесообразности крупных покупок (х5) достиг отметки 83,3, что на 3,4 п. больше.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) за июль увеличился на 5,4 п. и составляет 95,4. Составляющие этого индекса динамично росли:
- индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) имел незначительное увеличение относительно июня – на 0,2 п. и составил 86,9;
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) вырос на 8,3 п. и составил 99,6;
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) вырос до 99,6, что на 7,7 п. больше, чем в прошлом месяце.

Индекс ожидаемой динамики безработицы у украинцев увеличился на 5,0 п. и находится на уровне 114,4.

Индекс инфляционных ожиданий имел небольшие уменьшения – на 0,7 п. до 177,1

Ожидания народа относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев тоже улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 1,1 п. – до значения 129,5.

По материалам Info Sapiens
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